Tvplay.it - “Vi Racconto SARRI. Pirlo Mi Aspettò Negli Spogliatoi per DARMI la sua MAGLIA” ||| Valdifiori SHOW

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Mirkoha parlato in esclusiva ai microfoni di TVPlay nel corso della consueta diretta sul nostro canale Twitch Mirko, ex centrocampista di Napoli e Torino, ha parlato del ‘suo’ allenatore Maurizioai tempi di Empoli e Napoli, ma anche di Andreae di un curioso retroscena diai tempi della Juventus in Serie A. Una chiacchierata di cerca mezz’ora sul nostro canale Twitch, con racconti e aneddoti che hanno accompagnato la chat nella consueta trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdì. Nel video pinnato in alto l’estratto completo con l’intervista all’ex centrocampista di Serie A. L'articolo “ViMiperla suaproviene da TvPlay.it.