Ilrestodelcarlino.it - Vallefoglia, vittoria in discesa. Busto sbaglia, le Tigri dominano

(Di lunedì 21 ottobre 2024)ARSIZIO 0 MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO: Candi 8, Perovic 2, Lee 11, Weitzel 9, Bici 15, Giovannini 4; De Bortoli (L), Michieletto. Non entrate: Feduzzi (L2), Torcolacci, Storck, Kobzar. All. Pistola. EUROTEK UYBAARSIZIO: Piva 11, Van Avermaet 4, Boldini 2, Olaya 4, Sartori, Obossa 9; Pelloni (L), Scola, Frosini 2, Kunzler 5, Howard 3. Non entrate: Lualdi, Morandi (L2). All. Caprara. Arbitri: Pozzato e Giglio. Parziali: 25-21 (28’), 25-18 (25’), 25-15 (22’). Note: spettatori: 678.davanti al suo pubblico per la Megabox. Contro una coriaceaArsizio leottengono il primo risultato tondo. Una partita tutto sommato inper le biancoverdi, facilitate dai 25 errori delle ospiti, comunque tenaci e reattive soprattutto nei primi due set.