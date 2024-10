Va nella ditta dove lavora la ex, nonostante divieto di avvicinamento: arrestato (Di lunedì 21 ottobre 2024) BRINDISI – Del divieto di avvicinamento gliene importava ben poco. nonostante la misura restrittiva, un 54enne continuava a perseguitare la sua ex compagnia, fino a recarsi presso la ditta di sua proprietà. Ora l’incubo della donna è finito. La polizia di Brindisi ha arrestato in flagranza Brindisireport.it - Va nella ditta dove lavora la ex, nonostante divieto di avvicinamento: arrestato Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) BRINDISI – Deldigliene importava ben poco.la misura restrittiva, un 54enne continuava a perseguitare la sua ex compagnia, fino a recarsi presso ladi sua proprietà. Ora l’incubo della donna è finito. La polizia di Brindisi hain flagranza

Va nella ditta dove lavora la ex, nonostante divieto di avvicinamento: arrestato - Un uomo condotto in carcere per stalking. Nei mesi scorsi era stato denunciato dalla vittima. Dopo il provvedimento restrittivo, ha continuato a perseguitare la donna

