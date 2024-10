Ilfattoquotidiano.it - “Una rete favoriva l’immigrazione clandestina in Francia e Inghilterra attraverso l’Italia”: arrestati 13 iracheni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) C’era una base logistica a Crotone e una a Ventimiglia da dove poi i migranti attraversavano il confine con la. È quello che hanno scoperto gli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Crotone e dallo Scico, il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, che stamattina hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Vincenzo Capomolla. In manette nell’inchiesta Levante finiti soggetti stranieri, di nazionalità irachena, che sono stati individuati nelle province di Bologna, Brescia, Crotone, Roma, Imperia, Milano e Vibo Valentia.