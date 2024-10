Strage di giovani alberi a Latina: continuano gli atti di vandalismo (Di lunedì 21 ottobre 2024) continuano gli atti vandalici nel Parco San Marco a Latina. Mentre scriviamo, arriva la notizia di un ulteriore albero spezzato su via Aprilia – il quarto in pochi giorni e il sesto dall’inizio dell’estate. Indignazione, sconcerto e rabbia sono palpabili tra i cittadini, che vedono in queste azioni un vero e proprio sfregio verso la comunità. Oriana Ciaccio: “Un Colpo al Cuore per Tutti Noi” Oriana Ciaccio, firmataria del patto di collaborazione per Parco San Marco, racconta la situazione: “Quando ho visto le foto degli alberi spezzati è stato un colpo al cuore. Il primo episodio risale a inizio agosto, durante il censimento della flora del parco. 614 alberi e arbusti censiti, e già allora avevamo scoperto un giovane liquidambar spezzato lungo via Aprilia. Di recente, a fine settembre, anche un Gingko biloba vicino al monumento all’inclusione è stato distrutto. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)glivandalici nel Parco San Marco a. Mentre scriviamo, arriva la notizia di un ulteriore albero spezzato su via Aprilia – il quarto in pochi giorni e il sesto dall’inizio dell’estate. Indignazione, sconcerto e rabbia sono palpabili tra i cittadini, che vedono in queste azioni un vero e proprio sfregio verso la comunità. Oriana Ciaccio: “Un Colpo al Cuore per Tutti Noi” Oriana Ciaccio, firmataria del patto di collaborazione per Parco San Marco, racconta la situazione: “Quando ho visto le foto deglispezzati è stato un colpo al cuore. Il primo episodio risale a inizio agosto, durante il censimento della flora del parco. 614e arbusti censiti, e già allora avevamo scoperto un giovane liquidambar spezzato lungo via Aprilia. Di recente, a fine settembre, anche un Gingko biloba vicino al monumento all’inclusione è stato distrutto.

