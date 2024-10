Stellantis, Urso “Dia quanto Italia ha dato a Fiat in questi decenni” (Di lunedì 21 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “La settimana scorsa è stata decisiva. Perché finalmente il Parlamento, con le mozioni che abbiamo accolto favorevolmente, e il sindacato con lo sciopero dopo 30 anni, hanno chiesto una sola cosa a Stellantis: che investa in Italia dove è nata l’auto europea, mantenendo l’occupazione. Io oggi convocherò il tavolo Stellantis, che si è insediato lo scorso anno e che si è riunito più volte”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’assemblea di Assolombarda. xm4/ads/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Stellantis, Urso “Dia quanto Italia ha dato a Fiat in questi decenni” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “La settimana scorsa è stata decisiva. Perché finalmente il Parlamento, con le mozioni che abbiamo accolto favorevolmente, e il sindacato con lo sciopero dopo 30 anni, hanno chiesto una sola cosa a: che investa indove è nata l’auto europea, mantenendo l’occupazione. Io oggi convocherò il tavolo, che si è insediato lo scorso anno e che si è riunito più volte”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine dell’assemblea di Assolombarda. xm4/ads/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

