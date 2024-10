Oasport.it - Slittino, i convocati dell’Italia per il raduno di Altenberg: 21 azzurri in Germania

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La Nazionale italiana dicontinua a preparare l’avvio della nuova stagione: le squadre azzurre di Coppa del Mondo e Junior si stanno allenando a Sigulda, in Lettonia, dove resteranno fino a mercoledì 23 ottobre, poi si trasferiranno ad, in. Un nuovo, infatti, è in calendario da mercoledì 23 a domenica 27 ottobre: il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato per il settore femminile nove azzurre, ovvero Nadia Falkensteiner, Marion Oberhofer, Andrea Vötter, Verena Hofer, Sandra Rabatscher, Nina Zöggeler, Alexandra Oberstolz, Katharina Sofie Kofler ed Annalena Huber. Dodici, invece, inel comparto maschile: si tratta di Dominik Fischnaller, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Leon Felderer, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Lukas Peccei, Philipp Brunner, Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner e Leo Hinterreger.