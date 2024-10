Sport.quotidiano.net - Serie A2 femminile. Civitanova travolta da Ragusa. Perini e Mini, gli sforzi sono vani

(Di lunedì 21 ottobre 2024) passalacqua101 bagalier55 PASSALACQUA: Consolini 16, Tomasoni 11, Siciliano 21, Narviciute 6, Labanca 13, Terrone, Pelka 9, Salice, Mazza 6, Kozakova 14, Olodo 5. All. Buzzanca BAGALIER13, Binci 6, Bocola 9, Jaworska 4, Pelliccetti, Streni, Panufnik ne, Sciarretta 9, Severini 2,10, Contati 2. All. Ferrazzoli-Melappioni Arbitri: Mariotti e Marenna Note: parziali 28-11, 56-27, 80-39. Tiri da due: 27/54; 15/38. Tiri da tre: 7/12; 7/19. Tiri liberi: 26/35; 4/9. Rimbalzi: 46; 29. Palle perse: 12; 27Tonfo della Befalier Febache viene schiantata dalla Passalacqua. Una sconfitta pesantissima per le momò, travolte per 101-55 dalle padrone di casa che quasi doppiano le avversarie e le infliggono un passivo da record. La gara.