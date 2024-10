Semina mais vicino al capanno per attirare i cinghiali e sparare: via i fucili e la licenza di caccia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Semina il mais vicino al capanno di caccia abusivo per attirare i cinghiali, ma viene incastrato dalle fototrappole installate dai Carabinieri forestali e finisce sotto processo per foraggiamento di animali selvatici ai fini della caccia (archiviato per “speciale tenuità del fatto”) e gli vengono Perugiatoday.it - Semina mais vicino al capanno per attirare i cinghiali e sparare: via i fucili e la licenza di caccia Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ilaldiabusivo per, ma viene incastrato dalle fototrappole installate dai Carabinieri forestali e finisce sotto processo per foraggiamento di animali selvatici ai fini della(archiviato per “speciale tenuità del fatto”) e gli vengono

