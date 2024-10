Scongiurata una notte di scorribande: nei guai due malviventi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Due ladri sono stati scoperti e denunciati nella notte tra il 20 e il 21 ottobre dai carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò. Secondo quanto ricostruito sono stati fermati in via Giorato in centro paese da una pattuglia dell'Arma. Si tratta di due moldavi rispettivamente di 25 e 19 anni Padovaoggi.it - Scongiurata una notte di scorribande: nei guai due malviventi Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Due ladri sono stati scoperti e denunciati nellatra il 20 e il 21 ottobre dai carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò. Secondo quanto ricostruito sono stati fermati in via Giorato in centro paese da una pattuglia dell'Arma. Si tratta di due moldavi rispettivamente di 25 e 19 anni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sirene di notte : sono finiti in ospedale per aver bevuto troppo - La notte appena trascorsa si è caratterizzata per l'abuso di alcool. Specialmente fra i giovani. Diverse sono state le chiamate al numero unico 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) per assistere chi ha alzato troppo il gomito. In particolare, tra gli altri, a finire in ospedale è... (Monzatoday.it)

“Stanotte ci hanno derubato - sono molto deluso” : Donato di Con Mollica o Senza si sfoga. E le telecamere mostrano i due ladri mentre sradicano la cassa - . L’ignobile gesto è avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2024, verso le 3, e i malviventi si sono intrufolati nel locale rompendo la porta vetrata. Povera Italia”, ha detto. A raccontare la triste vicenda è lo stesso Donato, che con un video condiviso sui social ha spiegato l’accaduto e mostrato agli utenti la clip catturata dalle telecamere di sorveglianza: “Stanotte ci hanno ... (Ilfattoquotidiano.it)

Claudio Bignolin - il sindaco ha un malore nella notte e muore a 69 anni. «Impegno e dedizione non gli sono mai mancati» - SAN PIER D'ISONZO (GORIZIA) - Malore improvviso nella notte, è morto il sindaco di San Pier d'Isonzo Claudio Bignolin: aveva 69 anni. Il primo cittadino si è sentito male ed... (Ilgazzettino.it)