Scandalo al sole sesso in pieno giorno al Centro Direzionale di Napoli

(Di lunedì 21 ottobre 2024)– Una coppia ha datoaldi, a pochi passi dal Consiglio Regionale della Campania, decidendo di avere un rapporto sessuale insotto gli sguardi increduli e imbarazzati dei cittadini. L’episodio è stato immortalato in un video, diventato rapidamente virale sui social network. Atti osceni in luogo pubblico: la legge parla chiaro Secondo il Codice Penale, gli atti osceni in luogo pubblico sono punibili con una sanzione amministrativa che può variare da 5mila a 30mila euro. Se tali atti vengono compiuti in prossimità di luoghi frequentati da minori, come in questo caso, le pene possono essere ancora più severe, prevedendo la reclusione fino a quattro anni e sei mesi. La vicenda ha destato grande indignazione, con l’intervento del noto sindacalista Giuseppe Alviti, che ha chiesto una punizione esemplare per la coppia.