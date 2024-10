Roma | lavoro di scarico a Trigoria sotto gli occhi di Juric e Ghisolfi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Archiviata la sconfitta contro l’Inter, laha ripreso subito ad allenarsi aper iniziare a preparare la sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev, in programma giovedì alle 18:45 allo stadio Olimpico. Inutile dire che quella contro gli ucraini sarà una partita cruciale, sia per l’umore dei calciatori, apparsi demotivati dopo il match contro i nerazzurri, sia per il cammino europeo, dove i giallorossi hanno raccolto appena un punto nelle prime due uscite. A testimoniare l’importanza del momento anche la presenza del direttore sportivo Florent, che ha assistito all’allenamento odierno al fianco di Ivan. Solita seduta diper chi è sceso in campo domenica, mentre tutti gli altri a faticare sul terreno di gioco. Enzo Le Fee ha preso parte alla sessione sempre accompagnato dal tutore al gino.