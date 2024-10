Quali sono i nomi più usati in Italia per i (pochi) nuovi nati secondo l’Istat (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Gli Italiani fanno meno figli, ma sono sempre più abitudinari nei nomi che danno ai pochi neonati. Il nome maschile più scelto dai genitori a livello nazionale è Leonardo, che mantiene il primato conquistato nel 2018; al secondo posto, per la prima volta sul podio, si trova Edoardo, che conquista due posizioni sul 2022. Stabile Tommaso al terzo posto, mentre Francesco esce dal podio perdendo due posizioni e attestandosi al quarto posto. Situazione immutata, rispetto al 2022, nelle prime due posizioni dei nomi femminili: stabili Sofia in prima posizione e Aurora in seconda; in terza posizione Ginevra, che sale dalla quarta, mentre in quarta posizione prende il suo posto Vittoria. Giulia, in uscita dalla terza posizione del podio dell’anno scorso, scivola in quinta. Quotidiano.net - Quali sono i nomi più usati in Italia per i (pochi) nuovi nati secondo l’Istat Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Glini fanno meno figli, masempre più abitudinari neiche danno aineo. Il nome maschile più scelto dai genitori a livello nazionale è Leonardo, che mantiene il primato conquistato nel 2018; alposto, per la prima volta sul podio, si trova Edoardo, che conquista due posizioni sul 2022. Stabile Tommaso al terzo posto, mentre Francesco esce dal podio perdendo due posizioni e attestandosi al quarto posto. Situazione immutata, rispetto al 2022, nelle prime due posizioni deifemminili: stabili Sofia in prima posizione e Aurora in seconda; in terza posizione Ginevra, che sale dalla quarta, mentre in quarta posizione prende il suo posto Vittoria. Giulia, in uscita dalla terza posizione del podio dell’anno scorso, scivola in quinta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spada : “Le nostre imprese sono all’avanguardia in sostenibilità ambientale - sociale ed economica” - Senza queste industrie non […] The post Spada: “Le nostre imprese sono all’avanguardia in sostenibilità ambientale, sociale ed economica” appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – “Continuare a ignorare i tre pilastri fondamentali della transizione – neutralità tecnologica, oggettività scientifica e gradualità – comporta con certezza il rischio di uscire dal mercato per fondamentali settori ... (Lidentita.it)

Spada : “Le nostre imprese sono all’avanguardia in sostenibilità ambientale - sociale ed economica” - Senza queste industrie non […]. (Adnkronos) – “Continuare a ignorare i tre pilastri fondamentali della transizione – neutralità tecnologica, oggettività scientifica e gradualità – comporta con certezza il rischio di uscire dal mercato per fondamentali settori della nostra industria: non solo automotive ma – riferendomi soprattutto a questo territorio – anche metallurgia, agroalimentare, ... (Periodicodaily.com)

Spada : "Le nostre imprese sono all'avanguardia in sostenibilità ambientale - sociale ed economica" - A Monza e nella Brianza fino ad arrivare a Pavia “la facciamo con un eccellente ecosistema di rigenerazione della natura, con ettari ed ettari di terreni recuperati alla biodiversità” ha spiegato ancora Spada. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nella relazione dell'assemblea 2024, tracciando anche il modello di sostenibilità promosso dalle imprese. (Liberoquotidiano.it)