Lanazione.it - Pennarelli, matite, cuffiette senza certificazione: maxi sequestro delle Fiamme Gialle

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Spoleto, 21 ottobre 2024 - Ledella Compagnia di Spoleto hanno rinvenuto e posto sottooltre 6.000 prodotti, tra cui cuffie auricolari edi varie marche, non rispondenti ai requisiti previsti dalla vigente normativa, ciò in quanto gli stessi, ed in particolare gli articoli per colorare e dipingere (ovverocolorate, colori pastello, tempere a mano), essendo destinati ad essere utilizzati per gioco da bambini di età inferiore ai quattordici anni, sono assimilati alla categoria dei giocattoli. I titolari degli esercizi commerciali, ove sono stati effettuati i sequestri, sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio per la violazione dell'art. 10 del decreto legislativo 54/2011 ai fini della successiva irrogazione della sanzione amministrativa, che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 10.000 euro.