Napoli – New York: il trailer del nuovo film di Gabriele Salvatores (Di lunedì 21 ottobre 2024) Napoli – New York: il trailer del nuovo film di Gabriele Salvatores Ecco il primo trailer di Napoli – New York, il nuovo film di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro con la partecipazione di Tomas Arana, Antonio Catania con un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution a partire dal 21 novembre. La trama di Napoli – New York Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)– New: ildeldiEcco il primodi– New, ildicon Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro con la partecipazione di Tomas Arana, Antonio Catania con un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Ilsarà distribuito in Italia da 01 Distribution a partire dal 21 novembre. La trama di– NewNell’immediato dopoguerra, tra le macerie di unapiegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a Newper andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli – New York : primo trailer per l'avventuroso road movie di Gabriele Salvatores - Un trailer emozionante e pieno di calore anticipa l'arrivo al cinema di Napoli - New York, nuova avventurosa pellicola diretta da Gabriele Salvatores, in sala dal 21 novembre con 01 Distribution. Il trailer mostra l'astuzia e i trucchi dei due piccoli passeggeri per sopravvivere da clandestini su una nave diretta a New York dove proveranno a ricongiungersi con la sorella maggiore di Celestina, ... (Movieplayer.it)

Daredevil : Born Again - il trailer LEAKED dal New York Comic Con - Cinefilos. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. . Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. it - Da chi il cinema lo ama. Matt Murdock difenderà White Tiger in tribunale, The Kingpin è il sindaco di New York City (e reprime i vigilantes che odia così tanto), e The Punisher ... (Cinefilos.it)

Il primo trailer del film A Complete Unknown ci riporta nella New York degli anni 60 - tra folk e giacche scamosciate. E la tendenza arriva anche in passerella - (GettyImages) Nel trailer intravediamo anche i due personaggi femminili che hanno segnato la gioventù del cantautore: Elle Fanning (rimasta strabiliata dal collega) e Monica Barbaro, nei panni di Joan Baez. Elle Fanning e Timothee Chalamet sul set di “A Complete Unknown” a giugno 2024. Basti guardare le giacche scamosciate, i fiocchi e le ballerine disegnate da Sabato De Sarno per la ... (Amica.it)