Moldavia, l'ora della scelta tra Ue e Russia. Sandu: "Volevano rubarci 300mila voti" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un conteggio rallentato all'ultimo voto, scheda per scheda, sta tenendo col fiato sospeso la Moldavia e i vertici dell'Unione europea. Ma anche la Russia. Nel Paese slavo al confine fra Ucraina e Romania il 20 ottobre i cittadini si sono recati alle urne per scegliere il nuovo presidente della Repubblica e l'adesione o meno alla Ue tramite referendum. Ebbene, l'esito del referendum sulla modifica della Costituzione, che stando ai pronostici appariva scontato a favore dell'adesione alla Ue, è stato invece a lungo in bilico. È testa a testa tra i voti contrari e quelli a favore. Al mattino del 21 ottobre la conta delle schede segnalava il vantaggio del "Sì" all'Europa. Ma con scarto minimo. Quando risultavano scrutinate 2.191 sezioni su 2.219 i filo-Ue erano al 50,2% (739.838 voti) mentre gli anti Ue erano 49,7% (732.644 voti). Si trattava di appena 744 voti di scarto.

