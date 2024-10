Ilnapolista.it - Modric non invecchia mai, ha guidato la rimonta contro il Celta Vigo con un assist per Vinicius (El Pais)

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Luka, nonostante i suoi 39 anni, continua ad essere tra i calciatori chiave del Real Madrid. Sabato unnel matchildi Liga. Solamente l’ex Napoli Raul Albiol è più vecchio di lui, è nato cinque giorni prima., a 39 anni, è ancora l’arma in più del Real Madrid Elscrive degli esordi in Spagna del croato e della partitail: La prima istruzione che Lukaha ricevuto prima di debuttare a Madrid nel 2012 con Mourinho è stata quella di aiutare la squadra a fermare Messi. Mentre l’argentino ora vive la sua vita tranquilla a Miami, il croato è subentratoilsabato e ci ha messo tre minuti per servire l’Jr del gol vittoria (1-2). E’ diventato il giocatore più anziano nella storia del Real Madrid a disputare una partita, davanti a Ferenc Puskas.