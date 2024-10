Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 21 ottobre 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, lunedì 21 ottobre 2024. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3664m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3614m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta Meteo presente. Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 21 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,21. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3664m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3614m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allertapresente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : fra le zone d’Italia oggi in allerta c’è il tarantino Protezione civile - previsioni meteo - . I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. . Allerta gialla su Sicilia orientale, Calabria, settori ionici di Basilicata e Puglia, oltre che su restanti settori di Emilia-Romagna, bacini sud occidentali della Lombardia e alcuni settori del Veneto. (Noinotizie.it)

Maltempo oggi al Sud - Emilia Romagna respira : previsioni meteo - Fiumi e torrenti […] The post Maltempo oggi al Sud, Emilia Romagna respira: previsioni meteo appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – Il maltempo si sposta verso il Sud dell'Italia oggi, l'Emilia Romagna respira dopo un terribile weekend meteo: l'emergenza non può essere ancora archiviata dopo la pioggia delle ultime 48 ore e lo conferma l'allerta arancione che riguarda non solo la regione ... (Lidentita.it)

Maltempo oggi al Sud - Emilia Romagna respira : previsioni meteo - Il meteo migliora al Nord, con cielo sereno o al massimo coperto – secondo le previsioni – in particolare su Veneto e Liguria. Con il passare delle ore, le precipitazioni investiranno progressivamente il resto della Sicilia. . it. La giornata di lunedì 21 ottobre è caratterizzata dall’allerta arancione per rischio idraulico in Emilia Romagna (Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ... (Ildenaro.it)