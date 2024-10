LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5, 4-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: azzurro a due game dagli ottavi (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 4-3 Frittata completa! Quattro gratuiti Fucsovics, break Berrettini! 0-40 Terzo errore di fila, stavolta di dritto. Tre ‘mini-match point’. 0-30 Gratuito di rovescio di Fucsovics. 0-15 In rete il rovescio in palleggio del magiaro. 3-3 A quindici il romano. 40-15 Stavolta non sbaglia il dritto inside in Berrettini. 30-15 Servizio, palla corta e comoda chiusura. 15-15 Errore di dritto del romano. 15-0 Prima vincente Berrettini! 2-3 Servizio e dritto. Resta avanti Fucsovics annullando due palle break. A-40 Di dritto manovra e ottiene il punto il magiaro. 40-40 Servizio e attacco di dritto Fucsovics. Passante forte in corsa di Matteo, comodo il successivo! A-40 Con il rovescio dal centro Fucsovics. 40-40 Incredibile, colpisce l’incrocio delle righe con il dritto l’ungherese. Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5, 4-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: azzurro a due game dagli ottavi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 4-3 Frittata completa! Quattro gratuiti, break! 0-40 Terzo errore di fila, stavolta di dritto. Tre ‘mini-match point’. 0-30 Gratuito di rovescio di. 0-15 In rete il rovescio in palleggio del magiaro. 3-3 A quindici il romano. 40-15 Stavolta non sbaglia il dritto inside in. 30-15 Servizio, palla corta e comoda chiusura. 15-15 Errore di dritto del romano. 15-0 Prima vincente! 2-3 Servizio e dritto. Resta avantiannullando due palle break. A-40 Di dritto manovra e ottiene il punto il magiaro. 40-40 Servizio e attacco di dritto. Passante forte in corsa di Matteo, comodo il successivo! A-40 Con il rovescio dal centro. 40-40 Incredibile, colpisce l’incrocio delle righe con il dritto l’ungherese.

