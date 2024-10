Liga, 10ma giornata: manita del Barcellona, il Real di misura sul Celta, ok Atlético (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 - Dopo dieci giornate di Liga restano ancora a quota zero sconfitte Real Madrid e Atlético, ma davanti a tutti c'è sempre il Barcellona che non sbaglia nemmeno contro il Siviglia. Vincono tutte e tre le grandi di Spagna, con le squadre della capitale che fanno un po' più fatica rispetto ai blaugrana che schiantano 5-1 la squadra di Garcia Pimienta. Successo anche per l'Atletico Bilbao che batte 4-1 l'Espanyol, mentre il il Girona perde in casa contro la Real Sociedad. Decimo turno che si chiude questa sera alle 21 con il posticipo tra Valencia e Las Palmas. Ripercorriamo le sfide del weekend. Tutti i match del weekend Decima giornata di Liga che si è aperta venerdì con il successo esterno della Real Valladolid contro il Deportivo Alavés. Sport.quotidiano.net - Liga, 10ma giornata: manita del Barcellona, il Real di misura sul Celta, ok Atlético Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 - Dopo dieci giornate direstano ancora a quota zero sconfitteMadrid e, ma davanti a tutti c'è sempre ilche non sbaglia nemmeno contro il Siviglia. Vincono tutte e tre le grandi di Spagna, con le squadre della capitale che fanno un po' più fatica rispetto ai blaugrana che schiantano 5-1 la squadra di Garcia Pimienta. Successo anche per l'Atletico Bilbao che batte 4-1 l'Espanyol, mentre il il Girona perde in casa contro laSociedad. Decimo turno che si chiude questa sera alle 21 con il posticipo tra Valencia e Las Palmas. Ripercorriamo le sfide del weekend. Tutti i match del weekend Decimadiche si è aperta venerdì con il successo esterno dellaValladolid contro il Deportivo Alavés.

Barcellona – Siviglia 5-1 : la capolista della Liga estende il divario in testa alla classifica con una vittoria netta - . Lewandowski ha poi segnato il suo secondo gol da distanza ravvicinata al 39?, allungando una gamba per deviare il rasoterra di Raphinha alle spalle di Orjan Nyland. In effetti, il Barcellona ha segnato finora 31 gol nella Liga nel 2024-25, il miglior punteggio iniziale dopo le prime 10 partite di una stagione nella competizione dal 2012-2013 (32). (Justcalcio.com)

Highlights e gol Barcellona-Siviglia 5-1 - Liga 2024/2025 (VIDEO) - The post Highlights e gol Barcellona-Siviglia 5-1, Liga 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il video con gli highlights e i gol di Barcellona-Siviglia, valida come decima partita della Liga 2024/2025. Da sottolineare le doppiette di Lewandowski e di Pablo Torre nel finale, mentre a completare la “manita” catalana è stato Pedri con la rete del momentaneo 2-0. (Sportface.it)

Liga 2024/2025 - Barcellona irresistibile : manita al Siviglia - doppietta di Lewandowski - . non è ancora finita, però, perché c’è spazio anche per il secondo gol di Torre, un cross dalla trequarti da calcio di punizione che si infila alle spalle di Nyland senza che nessun giocatore la tocchi. Prestazione maiuscola degli uomini di Flick, che battono gli andalusi per 5-1 e mantengono la testa della classifica a +3 sul Real Madrid. (Sportface.it)