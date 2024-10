La Russa: “Riscrivere in Costituzione i confini tra i poteri di politica e magistratura” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente del Senato Ignazio La Russa propone di mettere mano alla Costituzione per Riscrivere i rapporti tra politica e magistratura. “Insieme, in modo concorde – maggioranza, opposizione, magistratura – dobbiamo perimetrare questi ambiti. La lite non funziona”, dice l’esponente di Fratelli d’Italia in un’intervista al giornalista Tommaso Ciriaco sul quotidiano La Repubblica. La proposta di La Russa arriva nel contesto di attacchi sempre più veementi da parte della maggioranza di centrodestra nei confronti di giudici e pubblici ministeri LEGGI ANCHE: “Meloni più pericolosa di Berlusconi”: cosa dice esattamente la mail del giudice che ha fatto infuriare la premier. Nell’intervista viene chiesto al presidente del Senato se ritenga che un pezzo di magistratura agisca mosso da finalità politiche: “Può darsi . Tpi.it - La Russa: “Riscrivere in Costituzione i confini tra i poteri di politica e magistratura” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente del Senato Ignazio Lapropone di mettere mano allaperi rapporti tra. “Insieme, in modo concorde – maggioranza, opposizione,– dobbiamo perimetrare questi ambiti. La lite non funziona”, dice l’esponente di Fratelli d’Italia in un’intervista al giornalista Tommaso Ciriaco sul quotidiano La Repubblica. La proposta di Laarriva nel contesto di attacchi sempre più veementi da parte della maggioranza di centrodestra nei confronti di giudici e pubblici ministeri LEGGI ANCHE: “Meloni più pericolosa di Berlusconi”: cosa dice esattamente la mail del giudice che ha fatto infuriare la premier. Nell’intervista viene chiesto al presidente del Senato se ritenga che un pezzo diagisca mosso da finalità politiche: “Può darsi .

