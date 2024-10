Inter, a Marotta il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo: “Motivo di vanto per me” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Sono molto orgoglioso di ricevere questo ambito riconoscimento. Per me è Motivo di vanto e lo condivido con tutta l’Inter che mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi e obiettivi prestigiosi”. Lo ha detto il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, in un videomessaggio nel quale si è detto orgoglioso di aver ricevuto il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024: “Sento l’orgoglio di poter rappresentare un mondo che in questi anni ha dato tantissimo al nostro paese e non smette di stupire tutta l’Italia con i nostri grandi successi. E’ un momento d’oro”. Inter, a Marotta il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo: “Motivo di vanto per me” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Sono molto orgoglioso di ricevere questo ambito riconoscimento. Per me èdie lo condivido con tutta l’che mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi e obiettivi prestigiosi”. Lo ha detto il presidente dell’, Giuseppe, in un videomessaggio nel quale si è detto orgoglioso di aver ricevuto ilnazionale2024: “Sento l’orgoglio di poter rappresentare un mondo che in questi anni ha dato tantissimo al nostro paese e non smette di stupire tutta l’Italia con i nostri grandi successi. E’ un momento d’oro”., ailnazionale: “diper me” SportFace.

