Ilrestodelcarlino.it - Incompiuta La Fortitudo gioca per tre quarti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) NARDO’ 82BOLOGNA 77 HDL NARDO’: Woodson 24, Nikolic 4, Iannuzzi 9, Mouaha 18, Stewart junior 17, Ebeling 8, Thioune 2, Donadio, Scarano ne, Flores ne, Rapetti ne, Kebe ne. All. Dalmonte. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 15, Bolpin 15, Mian 9, Gabriel 11, Freeman 12, Sabatini 11, Panni 2, Battistini, Cusin 2, Giordano ne, Bonfiglioli ne. All. Cagnardi. Arbitri: Pazzaglia, Pecorella, Praticò. Note: parziali 16-23, 43-42, 55-63. Tiri da due: Nardò 14/38;24/46. Tiri da tre: 15/25; 8/23. Tiri liberi: 9/14; 5/5. Rimbalzi: 42; 32. Lasi butta via. Avanti di 10 punti a metà terza frazione di gioco e con l’inerzia tutta dalla propria parte, la formazione di Devis Cagnardi si fa raggiungere e superare da una Nardò che nel finale di mette decisamente più piglio rispetto a una Effe apparsa poco lucida.