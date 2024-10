Incidente mortale sull’Aurelia. Autista negativo all’alcoltest (Di lunedì 21 ottobre 2024) Saranno i rilievi effettuati dalla Polstrada con la sofistica tecnica del "Top Crash", intervenuta con le pattuglie di Grosseto e Arcidosso nonché con il personale dell’Ufficio infortunistica e con la dirigente Lucia Adele Merli, a dover chiarire l’esatta dinamica dell’Incidente accaduto venerdì sera sulla Variante Aurelia, nei pressi di Bagno di Gavorrano, costato la vita a Roberto Mariani, 61 anni, residente a Ribolla. Stando però alle testimonianze raccolte e alla ricostruzione fatta con gli elementi già raccolti, la dinamica sembra abbastanza chiara. L’auto condotta da Mariani (un Discovery nuovo, immatricolato ad agosto) avrebbe avuto un guasto e l’uomo avrebbe accostato il più possibile sulla destra occupando lo stretto spazio che in quel punto c’è fra la fine della carreggiata e l’inizio del guardrail. Ma una parte del Suv è rimasto comunque ad occupare la corsia di marcia. Lanazione.it - Incidente mortale sull’Aurelia. Autista negativo all’alcoltest Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Saranno i rilievi effettuati dalla Polstrada con la sofistica tecnica del "Top Crash", intervenuta con le pattuglie di Grosseto e Arcidosso nonché con il personale dell’Ufficio infortunistica e con la dirigente Lucia Adele Merli, a dover chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto venerdì sera sulla Variante Aurelia, nei pressi di Bagno di Gavorrano, costato la vita a Roberto Mariani, 61 anni, residente a Ribolla. Stando però alle testimonianze raccolte e alla ricostruzione fatta con gli elementi già raccolti, la dinamica sembra abbastanza chiara. L’auto condotta da Mariani (un Discovery nuovo, immatricolato ad agosto) avrebbe avuto un guasto e l’uomo avrebbe accostato il più possibile sulla destra occupando lo stretto spazio che in quel punto c’è fra la fine della carreggiata e l’inizio del guardrail. Ma una parte del Suv è rimasto comunque ad occupare la corsia di marcia.

