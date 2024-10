Ilfattoquotidiano.it - Il vero motivo per cui non dovresti mai flirtare con altri per far ingelosire il tuo partner? Lo spiegano i ricercatori dell’Università di Tel Aviv

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Quante volte avete pensato che farilpuò essere un modo per avvicinarlo e tenerlo ‘stretto’? Ebbene, a dire che non è così’ ci pensa la scienza e lo studio lo riporta il Mirror. In uno studio pubblicato sul Journal of Sex Research daidella Reichman University di Telsi parla di come reagisce una persona quandomostrano interesse esplicito per il suo. “I nostri risultati mettono in evidenza le circostanze in cui l’attenzione esterna rivolta aipuò erodere il benessere della relazione invece di favorirne la crescita”, ha osservato il team della Reichman University. Si tratta quindi di qualcosa che potrebbe portare una relazione al capolinea e non serve affatto a riaccendere amore e desiderio.