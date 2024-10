Il rigore su Politano c’è anche per la Gazzetta: “Anjorin non prova nemmeno a protestare” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il rigore su Politano c’è anche per la Gazzetta: “Anjorin non prova nemmeno a protestare” Ecco cosa scrive la rubrica della moviola della Gazzetta dello Sport a proposito del rigore assegnato dal Napoli a Empoli. Un solo episodio, ma è quello che decide il match nella ripresa. E non è un abbaglio quello di Abisso sul contatto Anjorin-Politano: ci può stare il rigore. Intervento imprudente del centrocampista toscano, che entra convinto di colpire la palla e invece prende Politano, mettendolo poi giù con l’altra gamba. Ingenuità grave, tanto che Anjorin non prova nemmeno a protestare. rigore che si può dare, scrive il Corsport ma allora – aggiunge – quello di Baldanzi (Roma) a Monza? Ecco la rubrica del Corriere dello Sport, di Edmondo Pinna, a proposito di Empoli-Napoli. Ilnapolista.it - Il rigore su Politano c’è anche per la Gazzetta: “Anjorin non prova nemmeno a protestare” Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilsuc’èper la: “non” Ecco cosa scrive la rubrica della moviola delladello Sport a proposito delassegnato dal Napoli a Empoli. Un solo episodio, ma è quello che decide il match nella ripresa. E non è un abbaglio quello di Abisso sul contatto: ci può stare il. Intervento imprudente del centrocampista toscano, che entra convinto di colpire la palla e invece prende, mettendolo poi giù con l’altra gamba. Ingenuità grave, tanto chenonche si può dare, scrive il Corsport ma allora – aggiunge – quello di Baldanzi (Roma) a Monza? Ecco la rubrica del Corriere dello Sport, di Edmondo Pinna, a proposito di Empoli-Napoli.

