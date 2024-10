Il Premio San Michele d’oro a Tonino Lamborghini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Il Premio San Michele d’oro a Tonino Lamborghini. “Per la sua la visione di un’azienda che porta la passione e lo spirito dell’Italia sul mercato globale con prodotti unici e distintivi promuovendo lo stile e il gusto italiani attraverso un marchio di lifestyle experience”. Domenica 3 novembre ore 18.00 Chiesa di Sant’Angelo al Cassero Al Commendatore Tonino Lamborghini il Premio “San Michele d’oro”. “Tonino Lamborghini S.p.a. è sinonimo, da 44 anni, in tutto il mondo, di Made in Italy, promuove lo stile e il gusto italiani attraverso un marchio di lifestyle experience dedicato alla creazione di accessori di lusso, progetti di design, real estate, hospitality e luxury beverages”. È con questa motivazione che il comitato organizzatore ha voluto conferire il Premio al Comm. Lanazione.it - Il Premio San Michele d’oro a Tonino Lamborghini Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – IlSan. “Per la sua la visione di un’azienda che porta la passione e lo spirito dell’Italia sul mercato globale con prodotti unici e distintivi promuovendo lo stile e il gusto italiani attraverso un marchio di lifestyle experience”. Domenica 3 novembre ore 18.00 Chiesa di Sant’Angelo al Cassero Al Commendatoreil“San”. “S.p.a. è sinonimo, da 44 anni, in tutto il mondo, di Made in Italy, promuove lo stile e il gusto italiani attraverso un marchio di lifestyle experience dedicato alla creazione di accessori di lusso, progetti di design, real estate, hospitality e luxury beverages”. È con questa motivazione che il comitato organizzatore ha voluto conferire ilal Comm.

