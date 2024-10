Il concorso internazionale ‘Un Talento per la Scarpa’ celebra il vincitore greco Alexandros Vasdekis (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento di grande rilevanza nel mondo della moda si è concluso con l’assegnazione del premio ‘Un Talento per la Scarpa‘, concorso dedicato ai giovani stilisti e promosso da Sammauroindustria. Quest’anno, la giuria ha premiato Alexandros Vasdekis, un esperto designer di 31 anni originario di Atene, il quale si è distinto tra 143 partecipanti internazionali. Il tema del concorso, ‘Shoes in the night‘, ha ispirato una serie di proposte creative che hanno colpito i giudici per originalità e innovazione. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 25 ottobre a Villa Torlonia, San Mauro Pascoli, e includerà un’esposizione di tutte le opere partecipanti. Un trionfo dalla grecia Alexandros Vasdekis ha conquistato il primo posto grazie a una collezione che incorpora tre capsule straordinarie, caratterizzate da una miscela di arte e funzionalità. Gaeta.it - Il concorso internazionale ‘Un Talento per la Scarpa’ celebra il vincitore greco Alexandros Vasdekis Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento di grande rilevanza nel mondo della moda si è concluso con l’assegnazione del premio ‘Unper la Scarpa‘,dedicato ai giovani stilisti e promosso da Sammauroindustria. Quest’anno, la giuria ha premiato, un esperto designer di 31 anni originario di Atene, il quale si è distinto tra 143 partecipanti internazionali. Il tema del, ‘Shoes in the night‘, ha ispirato una serie di proposte creative che hanno colpito i giudici per originalità e innovazione. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 25 ottobre a Villa Torlonia, San Mauro Pascoli, e includerà un’esposizione di tutte le opere partecipanti. Un trionfo dalla greciaha conquistato il primo posto grazie a una collezione che incorpora tre capsule straordinarie, caratterizzate da una miscela di arte e funzionalità.

