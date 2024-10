Anteprima24.it - “Il Cinema Sublime”, film ad ingresso gratuito al Convento di San Francesco

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 23 Ottobre dalle ore 19.30 sarà inaugurata la prima edizione del Cineforum “Il” promosso in collaborazione con ildi Sandi Benevento che farà anche da sede ufficiale alla rassegna. L’idea è nata “dalla passione per questa forma d’arte ma anche da una forte mancanza nel nostro territorio di un’offerta di facile accesso per tutti visto che gli uniciin attività a Benevento sono per l’appunto fuori città. Metteremo a disposizione degli spettatori una lunga serie di pellicole differenti in grado non solo di far riflettere ma anche di divertire, con in aggiunta il piacere di guardare unin compagnia per poi approfondirne di volta in volta i punti salienti attraverso dibattiti e confronti con esperti” scrive in una nota Carmine Liccardi, ideatore dell’evento.