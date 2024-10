I nomi più diffusi per i (pochissimi) bimbi nati in Italia: la classifica Istat (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli Italiani fanno meno figli, ma sono sempre più abitudinari nei nomi che danno ai pochi neonati. Il nome maschile più scelto dai genitori a livello nazionale è Leonardo, che mantiene il primato conquIstato nel 2018; al secondo posto, per la prima volta sul podio, si trova Edoardo, che conquista due posizioni sul 2022. Stabile Tommaso al terzo posto, mentre Francesco esce dal podio perdendo due posizioni e attestandosi al quarto posto. Sofia a sorpresa è il nome più scelto per le bimbe, seguito da Aurora. Ginevra guadagna il terzo posto, mentre Vittoria scende al quarto. Giulia, tradizionalmente molto popolare, è ora al quinto posto. Le scelte dei nomi variano notevolmente in base alla regione. Al Nord e Centro Italia Leonardo è preferito, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove i genitori scelgono Noah. Thesocialpost.it - I nomi più diffusi per i (pochissimi) bimbi nati in Italia: la classifica Istat Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Glini fanno meno figli, ma sono sempre più abitudinari neiche danno ai pochi neo. Il nome maschile più scelto dai genitori a livello nazionale è Leonardo, che mantiene il primato conquo nel 2018; al secondo posto, per la prima volta sul podio, si trova Edoardo, che conquista due posizioni sul 2022. Stabile Tommaso al terzo posto, mentre Francesco esce dal podio perdendo due posizioni e attestandosi al quarto posto. Sofia a sorpresa è il nome più scelto per le bimbe, seguito da Aurora. Ginevra guadagna il terzo posto, mentre Vittoria scende al quarto. Giulia, tradizionalmente molto popolare, è ora al quinto posto. Le scelte deivariano notevolmente in base alla regione. Al Nord e CentroLeonardo è preferito, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove i genitori scelgono Noah.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nomi per bambini più diffusi in Italia : Leonardo e Sofia i preferiti. La classifica Istat - Tra continuità e piccoli cambiamenti, la lista riflette tendenze che si consolidano anno dopo anno Per approfondire: Nascite, Istat: non si arresta la discesa -3,4% nel 2023 . Alcuni nomi continuano a mantenere il loro posto sul podio, mentre altri fanno il loro ingresso o guadagnano terreno rispetto agli anni precedenti. (Tg24.sky.it)

Concorrenti La Talpa - dopo la diffusione dei nomi qualche vip ci ripensa : ecco di chi si tratta - Concorrenti La Talpa, arrivano alcuni dietrofront. La maggior parte delle puntate sarà trasmessa in anteprima su Mediaset Infinity, con la finale riservata a Canale 5. I preparativi per il ritorno del programma sono in pieno fermento. . Il popolare game show, assente dagli schermi da 16 anni, farà il suo atteso come back a ottobre. (Blogtivvu.com)