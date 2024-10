Calciomercato.it - Firma a un passo con la Juventus: “A breve ci saranno novità”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) C’è l’ostacolo Stoccarda per lain Champions League: intanto c’è l’annuncio sul possibile rinnovo di contratto in casa bianconera Laprepara la sfida di domani contro lo Stoccarda, che può lanciare i bianconeri verso la seconda fase di Champions League dopo le due vittorie consecutive con PSV Eindhoven e Lipsia. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itVista la squalifica di Di Gregorio, toccherà a Perin difendere la porta bianconera nella sfida dell’Allianz Stadium contro la formazione tedesca. L’ex Genoa è un titolare aggiunto per Thiago Motta e viaggia verso il prolungamento di contratto per un’altra stagione (2026), con l’attuale accordo in scadenza il prossimo giugno.