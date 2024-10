False assunzioni per ottenere il permesso, otto persone a processo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Falsi cedolini paga per far ottenere permessi di soggiorno "facili". In più avrebbe beneficiato anche di False di lettere di licenziamento che permettevano loro di ottenere, senza averne i titoli, l'indennità di disoccupazione. Sono otto gli stranieri comparsi oggi 21 ottobre nel processo in cui Trevisotoday.it - False assunzioni per ottenere il permesso, otto persone a processo Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Falsi cedolini paga per farpermessi di soggiorno "facili". In più avrebbe beneficiato anche didi lettere di licenziamento che permettevano loro di, senza averne i titoli, l'indennità di disoccupazione. Sonogli stranieri comparsi oggi 21bre nelin cui

Riccardo Bossi rinviato a giudizio : l’accusa è false attestazioni per ottenere il reddito di cittadinanza - Quando gli inquirenti hanno iniziato gli accertamenti, però, Bossi junior era già stato sfrattato da un anno proprio perché non aveva pagato l'affitto. L'erogazione del reddito era collegata al canone di un appartamento, che aveva una spesa di locazione di 9mila euro all’anno. Ora, dopo il rinvio a giudizio, la prima udienza è stata calendarizzata per la metà di gennaio. (Ilgiorno.it)

Riccardo Bossi a processo per false attestazioni per ottenere il reddito di cittadinanza - Secondo gli inquirenti, tra il 2020 e il 2023 l’imputato ha incassato indebitamente il reddito di cittadinanza. Articolo completo: Riccardo Bossi a processo per false attestazioni per ottenere il reddito di cittadinanza dal blog Lettera43 . Immobile dal quale, però, quando gli inquirenti hanno iniziato gli accertamenti Bossi era già stato sfrattato da un anno in quanto moroso, perché non aveva ... (Lettera43.it)

Scorciatoia per ottenere la cittadinanza - dieci persone indagate per false ideologico - Tutti avrebbero avuto infatti almeno un ascendente italiano: la richiesta del riconoscimento di "italianità" poteva essere fatto anche nel paese d'origine ma loro avrebbero voluto accelerare il percorso burocratico che. . . Puntavano ad avere la cittadinanza italiana e conseguire un doppio passaporto. (Trevisotoday.it)