Energia nucleare Fontana | disponibile a trovare siti in Lombardia Spada | fonte imprescindibile

«Regione Lombardia ha già detto da tempo di essere disponibile a perseguire questo obiettivo e individuare dei siti» per il nucleare «in questo territorio». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'assemblea generale di Assolombarda. Le parole di Fontana arrivano al termine dell'intervento del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, durante l'assemblea

Nucleare in Lombardia? Fontana : disponibili a individuare siti in regione - - Il nucleare di ultima generazione non è solo energia più sicura e più pulita, ma anche quella più conveniente". "Se i programmi del Carroccio sono di stoccare le scorie nucleari nel giardino dei lombardi, sarebbe stato corretto l’avessero detto ai cittadini prima del voto” Pd: Fontana sia coerente e ci dica dove Critico anche il Partito Democratico: “Il presidente Fontana dice ... (Ilgiorno.it)