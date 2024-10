Ecco cosa gli è successo Alessandro Basciano troppo rifatto la verità sul suo ‘nuovo’ aspetto

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)è tornato a far parlare di sé, questa volta durante la sua partecipazione a Verissimo, dove ha avuto modo di aprirsi ancora una volta sulla sua relazione con l’ex compagna Sophie Codegoni, madre della loro figlia, la piccola Celine Blue. L’ex volto noto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip ha raccontato di aver attraversato un momento particolarmente complicato della sua vita, che ha influenzato sia la sua sfera personale che professionale. “Mi sono fatto aiutare, sono andato in analisi. Ho fatto un bel percorso. Avevo una forma di depressione, con attacchi di panico e attacchi di ansia durante la notte”, ha confessato apertamente. Riguardo al suo rapporto con Sophie, ha aggiunto: “Non stiamo insieme al momento ma non vedo le nostre strade del tutto separate. Viviamo di alti e bassi. Ultimamente sono stato un po’ destabilizzato da lei”.