Daniela Zuccoli: "Il mio Mike. L'amore, i figli e gli ultimi istanti insieme" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – "È il compleanno del mio Mike," così Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno, ha esordito in un'intervista con Maria Venier il 26 maggio scorso, in occasione del centenario della nascita dell'intramontabile conduttore televisivo. Con "il fazzoletto pronto in tasca", ha ripercorso, attraverso foto in bianco e nero e ricordi dolcissimi, la loro lunga storia sentimentale. Un legame durato quarant'anni; quando si sono conosciuti, Mike Bongiorno aveva 46 anni: "Ho vissuto più con lui che con i miei genitori. È stato un grande amore. Abbiamo avuto una vita bellissima." La scintilla sull'Isola di Vulcano Daniela e Mike si conobbero nel 1971 in Sicilia, sull'Isola di Vulcano; si innamorarono subito e l'anno dopo erano già sposati. Lei aveva 20 anni, lui 46 e, con due matrimoni finiti alle spalle (con Rosalia Numaresca e Annarita Torsello), era già famoso.

