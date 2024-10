Ilnapolista.it - Contatto Douglas Luiz-Patric, Rocchi: «Non sanzionarlo non è un errore chiaro»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)a Open Var ha cercato di spiegare gli episodi più eclatanti di questa ottava giornata. Tra gli episodi chiave spiccano il presunto pugno diin Juventus-Lazio e il rosso a Reijnders in Milan-Udinese. Degli altri episodi dubbi non c’è traccia di commento da parte del designatore arbitrale di Serie A e Serie B.: «Non è stato trovato nulla di importante» Si parte dalin Juventus-Lazio. «Episodio non fortuito e gesti che a noi non piacciono – precisa- Era successo già in Empoli-Juventus (Pellegri-Gatti, ndr) e siamo rimasti con la decisione nel campo, così come in questo caso. Il Var ci mette poco perché va sull’intensità del colpo, posso capire il non intervento, ma sono comportamenti che non c’entrano nulla col calcio. Nonnon è un, è una mezza spinta più che un colpo.