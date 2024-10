Amica.it - Con i massaggiatori anticellulite si riequilibra l’architettura del derma

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La cellulite è una delle problematiche estetiche più diffuse, e di appannaggio (quasi) esclusivamente femminile. Il massaggio è uno dei metodi più efficaci per combatterla, ma quale massaggiatoree lipomodellante scegliere per ottenere risultati visibili? Perché si tratta di un tool indispensabile da avere, quando si combatte contro la pelle a buccia d’arancia. Riuscire ad eliminare l’effetto buccia d’arancia da fianchi, cosce, glutei e addome è una preoccupazione dell’era moderna. Fino a cinquant’anni fa infatti, nessuno aveva mai sentito nominare questa parola e tantomeno lo aveva identificato come un inestetismo o una patologia.