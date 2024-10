Liberoquotidiano.it - Chiara Alzati, come andare al punto nella presentazione di progetti a C-Level

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) - Esporre un progetto a un pubblico di C-in modo efficace può aumentare significativamente le possibilità di successo. È quanto insegna il Metodo Parlare Chiaro® di, Corporate Effective Communication & Public Speaking Trainer. Milano, 21 ottobre 2024. Presentare un progetto a un dirigente di livello C (CEO, CFO, CTO, ecc.) è un tema molto sentito nelle aziende Corporate. Riuscire a padroneggiare la comunicazione può essere impegnativo e l'idea di fallire diventa spesso fonte di disagio per molti. I dirigenti C-, infatti, hanno aspettative elevate e tempi ristretti per gli incontri. Per presentare iin modo chiaro, sintetico e coinvolgente è importante sapere chi sono i membri del pubblico, comprendere le loro priorità e focalizzarsi sui dati che contano.