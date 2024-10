Aumento degli arrivi turistici in Antigua e Barbuda | +1848% per i visitatori italiani nel 2024

Aumento degli arrivi turistici in Antigua e Barbuda: +18,48% per i visitatori italiani nel 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il settore turistico di Antigua e Barbuda sta vivendo un periodo di notevole espansione, come dimostrano i dati forniti dalla Tourism Authority. Nei primi otto mesi del 2024, il numero totale di visitatori ha raggiunto un impressionante incremento del 16,74% rispetto all’anno precedente, con circa 229.275 arrivi. Particolarmente significativo è il dato relativo ai turisti italiani, la cui presenza è aumentata del 18,48% rispetto al 2023, raggiungendo quota 2.039 visitatori. Questo trend positivo alimenta le aspettative per la stagione invernale, con diverse iniziative che mirano a rendere le isole più accessibili ai viaggiatori europei. Potenziamento dei collegamenti aerei Una delle chiavi per il successo di Antigua e Barbuda come meta turistica è il rafforzamento dei collegamenti aerei. Gaeta.it - Aumento degli arrivi turistici in Antigua e Barbuda: +18,48% per i visitatori italiani nel 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il settore turistico dista vivendo un periodo di notevole espansione, come dimostrano i dati forniti dalla Tourism Authority. Nei primi otto mesi del, il numero totale diha raggiunto un impressionante incremento del 16,74% rispetto all’anno precedente, con circa 229.275. Particolarmente significativo è il dato relativo ai turisti, la cui presenza è aumentata del 18,48% rispetto al 2023, raggiungendo quota 2.039. Questo trend positivo alimenta le aspettative per la stagione invernale, con diverse iniziative che mirano a rendere le isole più accessibili ai viaggiatori europei. Potenziamento dei collegamenti aerei Una delle chiavi per il successo dicome meta turistica è il rafforzamento dei collegamenti aerei.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ue rimuove Antigua e Barbuda da lista paradisi fiscali - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Ue rimuove Antigua e Barbuda da lista paradisi fiscali - Il […].  Oggi nell'elenco restano 11 giurisdizioni: Samoa americane; Anguilla; Fiji; Guam; Palau; Panama; Russia; Samoa; Trinidad e Tobago; Isole Vergini americane; Vanuatu. (Adnkronos) – Per l'Unione Europea Antigua e Barbuda non è più un paradiso fiscale. Il Consiglio Ue ha rimosso oggi lo stato insulare caraibico dalla lista delle 'giurisdizioni non cooperative a fini fiscali'. (Periodicodaily.com)

Antigua e Barbuda - incantevoli eden d’oltreoceano - Scegli il resort che fa per te, la spiaggia tra 365 candidi nastri di sabbia e mille avventure in quest’isola caraibica dalla duplice anima che non smette mai di stupire. Lungo la parte occidentale e settentrionale dell’isola di Antigua spuntano alcune strutture proposte da Presstour by Turisanda, come Hawksbill Resort Antigua, che affaccia direttamente sulla bella Landing Bay Beach. (Ilfattoquotidiano.it)