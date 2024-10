Attesa crescente per lo speciale Amici – Verissimo: il debutto è fissato a novembre su Canale 5 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sarà un mese di novembre ricco di emozioni e sorprese per i fan del talent show “Amici di Maria De Filippi”. L’evento speciale condotto da Silvia Toffanin, in sinergia con Maria De Filippi, avrà come obiettivo quello di celebrare i talenti che sono emersi dalle ben 23 edizioni del programma. L’Attesa attorno a questa iniziativa è palpabile, e con il titolo ufficiale e la data di messa in onda già annunciati, cresce la curiosità per ciò che ci riserverà questo nuovo formato. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. L’ideazione dello speciale Amici – Verissimo L’idea di realizzare uno speciale dedicato a “Amici” nasce nei colloqui tra Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Gaeta.it - Attesa crescente per lo speciale Amici – Verissimo: il debutto è fissato a novembre su Canale 5 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sarà un mese diricco di emozioni e sorprese per i fan del talent show “di Maria De Filippi”. L’eventocondotto da Silvia Toffanin, in sinergia con Maria De Filippi, avrà come obiettivo quello di celebrare i talenti che sono emersi dalle ben 23 edizioni del programma. L’attorno a questa iniziativa è palpabile, e con il titolo ufficiale e la data di messa in onda già annunciati, cresce la curiosità per ciò che ci riserverà questo nuovo formato. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. L’ideazione delloL’idea di realizzare unodedicato a “” nasce nei colloqui tra Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset.

