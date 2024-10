Allerta arancione in Veneto: preoccupano i livelli dei corsi d’acqua. Le previsioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Venezia, 21 ottobre 2024 – Nonostante non siano attese piogge nei prossimi giorni, la Protezione civile del Veneto ha diramato nuove allerte – arancioni e gialle – per criticità idrauliche, valide da oggi fino alle 14 di domani 22 ottobre. Il deflusso delle piene dei giorni scorsi sta procedendo molto lentamente, e determina dunque il permanere del livello di numerosi corsi d’acqua al di sopra della prima soglia. Il bollettino arancione interessa le zone di Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige e Bassobrenta-Bacchiglione (qui vige anche un’Allerta gialla per rischio idrogeologico), mentre quello giallo riguarda quelle di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Livenza, Lemene e Tagliamento. In generale, sono interessate tutte le province della Regione. Ilrestodelcarlino.it - Allerta arancione in Veneto: preoccupano i livelli dei corsi d’acqua. Le previsioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Venezia, 21 ottobre 2024 – Nonostante non siano attese piogge nei prossimi giorni, la Protezione civile delha diramato nuove allerte – arancioni e gialle – per criticità idrauliche, valide da oggi fino alle 14 di domani 22 ottobre. Il deflusso delle piene dei giorni ssta procedendo molto lentamente, e determina dunque il permanere del livello di numerosial di sopra della prima soglia. Il bollettinointeressa le zone di Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige e Bassobrenta-Bacchiglione (qui vige anche un’gialla per rischio idrogeologico), mentre quello giallo riguarda quelle di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Livenza, Lemene e Tagliamento. In generale, sono interessate tutte le province della Regione.

