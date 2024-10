Airbag difettosi, l'avvocato pesarese Bisello: «Sentenza storica». Psa Italia condannata a risarcimento. In provincia coinvolte 1.150 auto (8000 nelle Marche) (Di lunedì 21 ottobre 2024) PESARO Airbag difettosi, class action dei consumatori e vittoria. Psa Italia (Gruppo Stellantis) condannata dal tribunale di Torino a fornire le auto sostitutive gratuitamente agli automobilisti Corriereadriatico.it - Airbag difettosi, l'avvocato pesarese Bisello: «Sentenza storica». Psa Italia condannata a risarcimento. In provincia coinvolte 1.150 auto (8000 nelle Marche) Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) PESARO, class action dei consumatori e vittoria. Psa(Gruppo Stellantis)dal tribunale di Torino a fornire lesostitutive gratuitamente aglimobilisti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il tribunale di Torino bacchetta Stellantis sugli airbag difettosi di due modelli : "Trovate i proprietari e fornite auto sostitutive" -  I. In una sentenza di inizio ottobre 2024 il tribunale civile di Torino (presidente Silvia Vitrò, relatore Stefano Demontis) ha intimato a Stellantis (o meglio, alla sua controllata Psa Italia) di prendere provvedimenti sugli airbag difettosi di due modelli di autovettura, la Citroën C3 e la Ds3. (Torinotoday.it)

Auto - airbag difettosi Citroen C3 e DS3 : accolto ricorso consumatori - Accolto il ricorso dei consumatori presentato in relazione ad alcuni airbag difettosi montati su migliaia di auto Citroen C3 e DS3. “Gli automobilisti si trovano così a dover scegliere tra il tenere le auto in garage in attesa delle riparazioni agli airbag, o circolare in condizioni di non sicurezza, mettendo a rischio la propria incolumità e quella altrui – denuncia il presidente di ... (Lapresse.it)

Airbag difettosi su Citroen - accolto ricorso Codacons - Il tribunale di Torino ha accolto una azione inibitoria promossa da Codacons, Adusbef e associazione utenti dei servizi televisivi in merito all'adeguatezza della campagna di richiamo di circa 190mila autovetture della Citroen per problemi di airbag. . Per decisione dei giudici, la società Groupe Psa Italia dovrà prendere alcuni provvedimenti, fra cui aggiornare le comunicazioni ai proprietari ... (Quotidiano.net)