Adamant arriva la prima sconfitta in campionato | Pordenone passa 89-71

Pordenone arriva il primo ko in campionato per Ferrara (89-71), che paga dieci minuti thriller a cavallo tra primo e secondo quarto, e cede ai friulani (Pordenone), ora da soli al comando della classifica. Sotto addirittura di 24 lunghezze, l'Adamant prova a rientrare nella ripresa sospinta da

Softball serie B - Determinante lo scontro con Azzano Decimo - formazione di Pordenone. Ottimi risultati anche del settore giovanile. Fiorentina - missione play off. Ora arriva il bello - m. Anche se ancora manca il suggello finale la Lupi Auto Fiorentina Softball ha già centrato il suo primo grande obiettivo stagionale: quello di essere approdata con pieno merito ai playoff promozione in A2. La stagione positiva del softball gigliato si completa con i risultati raggiunti dalle squadre giovanili under 15 e under 18, anch’esse promosse ai playoff dopo aver vinto entrambe i propri ... (Sport.quotidiano.net)

Ronde in centro a Pordenone - il caso arriva in Parlamento - S'infiamma la polemica politica in vista della manifestazione antifascista in programma il 13 settembre alle 18:30 in piazza Risorgimento le ronde e i manifesti di Forza Nuova e Casapound. Marco Grimaldi, fanno sapere gli esponenti regionali di Alleanza Verdi Sinistra, "dopo i fatti capitati a... (Pordenonetoday.it)

Ronde di Forza Nuova - i militanti iniziano le "passeggiate di sicurezza" a Pordenone ma arriva un collettivo antifascista : gruppi a contatto - PORDENONE - Iniziano le ronde di Forza Nuova a Pordenone ma arrivano gli antagonisti, tensione in piazza Duca d?Aosta. Le ?passeggiate di sicurezza? organizzate dalla fazione di... (Ilgazzettino.it)