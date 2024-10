Vertenza per i lavoratori della cooperativa Osa: no ai tagli del servizio per i bambini con disabilità (Di domenica 20 ottobre 2024) Vertenza sindacale della Cisl Fp nel terzo settore, a Latina, in particolare per i servizi affidati alla cooperativa Osa. Il tema è quello dei diritti dei lavoratori ma anche della qualità dei servizi erogati a una parte fragile e vulnerabile della popolazione. Gli operatori Osa interessati dalla Latinatoday.it - Vertenza per i lavoratori della cooperativa Osa: no ai tagli del servizio per i bambini con disabilità Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)sindacaleCisl Fp nel terzo settore, a Latina, in particolare per i servizi affidati allaOsa. Il tema è quello dei diritti deima anchequalità dei servizi erogati a una parte fragile e vulnerabilepopolazione. Gli operatori Osa interessati dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vertenza Hiab - i lavoratori occupano lo stabilimento : «No alla chiusura del sito» - La vertenza Hiab nel territorio tarantino sale di tono. Hanno deciso di occupare lo stabilimento in cui lavorano perché preoccupati per il loro futuro occupazionale. Hanno indetto una... (Quotidianodipuglia.it)

Vertenza Gesco - nulla di fatto in Prefettura : “Trecento lavoratori a rischio” - Nulla di fatto in Prefettura: il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva non intende rispettare gli impegni con le cooperative sociali ed è deciso a risolvere con un anno e quattro mesi di anticipo il contratto di affidamento dei servizi di assistenza socio sanitaria. Questo... (Napolitoday.it)

Vertenza Cosmopol - chiesto vertice in Prefettura ma il silenzio dell'azienda irrita i sindacati : "Rispettare i lavoratori" - Si inaspriscono i toni delle proteste di Filcams, Fisascat e Uiltucs di Foggia in relazione alla vertenza che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori del servizio di vigilanza armata e non armata del Policlinico Riuniti di Foggia, dipendenti della Cosmopol S.p.a. “Sulla scorta dell’ultimo... (Foggiatoday.it)