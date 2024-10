Gaeta.it - Tentativo di furto al bancomat di Sandrigo: fuggono a mani vuote dopo un’esplosione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una notte di paura ha caratterizzato la tranquillità di, un comune in provincia di Vicenza, in seguito a un audacediai danni di unsituato in piazza Marconi. L’incidente si è verificato intorno alle 2.30 di questa notte, quando un gruppo di malviventi ha fatto esplodere lo sportello automatico con l’intento di appropriarsi del denaro contenuto al suo interno. Nonostante i danni ingenti subiti, la cassa ha resistito aldi, costringendo i ladri a ritirarsi senza alcun bottino. Le indagini sulla vicenda sono già state avviate dai carabinieri della compagnia di Thiene. L’episodio: dettagli e dinamiche dell’assalto Nella notte scorsa,ha squarciato il silenzio di, destando l’attenzione degli abitanti della zona.