Svaligiata casa di un impiegato in via Mazzini, rubati gioielli e soldi (Di domenica 20 ottobre 2024) Furto in un'abitazione di via Mazzini, ad Agrigento. I ladri, approfittando dell'assenza da casa di alcuni giorni del proprietario, sono entrati nel suo appartamento rubando gioielli e denaro.I balordi sono entrati dopo avere forzato la porta. A fare la scoperta e denunciare l'episodio ai Agrigentonotizie.it - Svaligiata casa di un impiegato in via Mazzini, rubati gioielli e soldi Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Furto in un'abitazione di via, ad Agrigento. I ladri, approfittando dell'assenza dadi alcuni giorni del proprietario, sono entrati nel suo appartamento rubandoe denaro.I balordi sono entrati dopo avere forzato la porta. A fare la scoperta e denunciare l'episodio ai

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agrigento, ladri in azione: svaligiata abitazione di un impiegato, portati via denaro e oggetti di valore - Ladri in azione in un appartamento di proprietà di un 56enne impiegato di Agrigento. I malviventi, approfittando della momentanea assenza del proprietario, sono infatti riusciti ad intrufolarsi all'in ... (scrivolibero.it)

Ladri svaligiano casa di impiegato ad Agrigento, portati via soldi e preziosi - Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, approfittando dell’assenza del proprietario, hanno svaligiato un’abitazione di un impiegato cinquantaseienne in via Mazzini, a non molta distanza dal t ... (grandangoloagrigento.it)

Fiera di San Crispino con i grandi brand - San Mauro Pascoli, la festa del patrono inizia venerdì 25. Zanotti, Sergio Rossi, Pollini, Baldinini, Grey Mer apriranno i loro outlet . (ilrestodelcarlino.it)