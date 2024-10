Six Kings Slam, Jannik Sinner festeggia con Stefano Pioli (FOTO) (Di domenica 20 ottobre 2024) Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz per la prima volta in questo 2024, vince anche a Riyadh il Six Kings Slam e festeggia tra gli italiani. C’è anche Stefano Pioli a congratularsi con il numero uno al mondo e il suo team dopo la cerimonia di premiazione. D’altronde l’ex tecnico del Milan in poche settimane in Arabia Saudita è già diventato amatissimo dal pubblico locale, forte di uno strabiliante avvio caratterizzato da vittorie su vittorie. E chissà che non si sia accennato al Milan, in quelle battute tra i due, con Jannik che è grande tifoso rossonero. Sinner ? Pioli ??Jannik festeggia a Riyadh con l'ex allenatore del Milan ?#Sinner #SixKingsSlam #DAZN pic.twitter.com/thptzsjs3Y — DAZN Italia (@DAZNIT) October 19, 2024 Six Kings Slam, Jannik Sinner festeggia con Stefano Pioli (FOTO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024)batte Carlos Alcaraz per la prima volta in questo 2024, vince anche a Riyadh il Sixtra gli italiani. C’è anchea congratularsi con il numero uno al mondo e il suo team dopo la cerimonia di premiazione. D’altronde l’ex tecnico del Milan in poche settimane in Arabia Saudita è già diventato amatissimo dal pubblico locale, forte di uno strabiliante avvio caratterizzato da vittorie su vittorie. E chissà che non si sia accennato al Milan, in quelle battute tra i due, conche è grande tifoso rossonero.??a Riyadh con l'ex allenatore del Milan ?##Six#DAZN pic.twitter.com/thptzsjs3Y — DAZN Italia (@DAZNIT) October 19, 2024 Sixcon) SportFace.

