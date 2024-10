Shock nel Salento. La denuncia di una 12enne: “Violentata e rapinata da tre minori” (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora Shock nel Salento per un episodio su cui bisognerà fare chiarezza. Un evento terribile ha sconvolto una piccola comunità del basso Salento. Tre adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 16 anni e residenti tutti tra Ruffano e Taurisano, si trovano al centro di una grave accusa: violenza sessuale aggravata e rapina impropria. Vittima degli abusi sarebbe stata una ragazzina di 12 anni. La vicenda, ancora tutta da chiarire, ha dell’inverosimile. Secondo la denuncia e quanto raccontato dalla ragazzina ad una cuginetta, infatti, la 12enne sarebbe stata attirata in un luogo isolato con un inganno, forse con la promessa di un incontro romantico con uno dei tre ragazzi di cui era innamorata. Una volta lì, ecco l’episodio Shock nel Salento. La ragazzina sarebbe stata aggredita e costretta a subire violenze inaudite. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancoranelper un episodio su cui bisognerà fare chiarezza. Un evento terribile ha sconvolto una piccola comunità del basso. Tre adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 16 anni e residenti tutti tra Ruffano e Taurisano, si trovano al centro di una grave accusa: violenza sessuale aggravata e rapina impropria. Vittima degli abusi sarebbe stata una ragazzina di 12 anni. La vicenda, ancora tutta da chiarire, ha dell’inverosimile. Secondo lae quanto raccontato dalla ragazzina ad una cuginetta, infatti, lasarebbe stata attirata in un luogo isolato con un inganno, forse con la promessa di un incontro romantico con uno dei tre ragazzi di cui era innamorata. Una volta lì, ecco l’episodionel. La ragazzina sarebbe stata aggredita e costretta a subire violenze inaudite.

