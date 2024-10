Scontro Pd-Lega per l’intervista del Tg1 a Salvini sul caso Albania e processo Open Arms (Di domenica 20 ottobre 2024) l’intervista di quattro minuti al Tg1 delle 20 del 19 ottobre, in cui il vicepremier Matteo Salvini ha attaccato le toghe sul caso dei migranti in Albania e per il processo Open Arms, ha dato vita a uno Scontro tra il Partito democratico, che non ha gradito lo spazio dato al leader del Carroccio durante il telegiornale, e la Lega, che ha difeso il suo segretario. Nel corso dell’intervista, Salvini ha chiesto: «Se qualcuno di questi 12 domani commettesse un reato, rapinasse, stuprasse, uccidesse qualcuno, chi ne paga le conseguenze? Il magistrato che li ha riportati in Italia?». E sul processo Open Arms, che lo vede sul banco degli imputati, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sostenuto che «qualche magistrato ribalta il voto popolare e le leggi del governo». Elly Schlein (Ansa). Lettera43.it - Scontro Pd-Lega per l’intervista del Tg1 a Salvini sul caso Albania e processo Open Arms Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di domenica 20 ottobre 2024)di quattro minuti al Tg1 delle 20 del 19 ottobre, in cui il vicepremier Matteoha attaccato le toghe suldei migranti ine per il, ha dato vita a unotra il Partito democratico, che non ha gradito lo spazio dato al leader del Carroccio durante il telegiornale, e la, che ha difeso il suo segretario. Nel corso delha chiesto: «Se qualcuno di questi 12 domani commettesse un reato, rapinasse, stuprasse, uccidesse qualcuno, chi ne paga le conseguenze? Il magistrato che li ha riportati in Italia?». E sul, che lo vede sul banco degli imputati, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sostenuto che «qualche magistrato ribalta il voto popolare e le leggi del governo». Elly Schlein (Ansa).

