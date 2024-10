Scontri tra tifosi della Fiorentina e dell'Andria: entrambi i gruppi erano diretti verso il Salento. Mega rissa sulla Statale (Di domenica 20 ottobre 2024) Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria sono avvenuti oggi, intorno alle 13, sulla tangenziale di Bari all'altezza del quartiere Torre a Mare. I toscani erano diretti a Lecce Quotidianodipuglia.it - Scontri tra tifosi della Fiorentina e dell'Andria: entrambi i gruppi erano diretti verso il Salento. Mega rissa sulla Statale Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di domenica 20 ottobre 2024)traFidelissono avvenuti oggi, intorno alle 13,tangenziale di Bari all'altezza del quartiere Torre a Mare. I toscania Lecce

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Paura sulla Statale 16 a Bari : scontri fra tifosi di Fiorentina e Andria - I tafferugli sarebbero partiti e proseguiti sulla Statale 16, creando grossi disagi al traffico. Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria sarebbero avvenuti oggi, intorno alle 13, sulla tangenziale di Bari all'altezza del quartiere Torre a Mare. Lo riporta l'Ansa. I toscani... (Baritoday.it)

Scontri fra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria : i tafferugli in piena tangenziale - ¬†Gli scontri sono partiti e proseguiti sulla statale 16, creando grossi disagi al traffico. Firenze, 20 ottobre 2024 ‚ÄstScontri fra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria. Accade in Puglia, prima della partita tra Lecce e Fiorentina allo stadio ‚ÄúVia del Mare‚ÄĚ del capoluogo. . Ci sono dei video sul web riguardo ai momenti dei tafferugli. (Lanazione.it)

Calcio - 6 tifosi del Brescia denunciati dopo gli scontri del 21 settembre a Pisa -   The post Calcio, 6 tifosi del Brescia denunciati dopo gli scontri del 21 settembre a Pisa appeared first on SportFace. La questura di Pisa ha reso noto che sei tifosi del Brescia sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, accensioni ed esplosioni pericolose e getto pericoloso di cose. (Sportface.it)